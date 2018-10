Vijf A-internationals uit opleiding Sparta

Oranje-international Kevin Strootman genoot zijn opleiding bij Sparta.

AMSTERDAM - Op papier was PSV de afgelopen interlandperiode met vijf spelers hofleverancier van de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar tegelijkertijd herbergde deze een even grote Sparta-link. Van het Nederlands elftal dat zijn blazoen verder oppoetste, hadden liefst vijf A-internationals hun voetbalwieg in Rotterdam-West staan.