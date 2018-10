Kiki Bertens Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Kiki Bertens strandde gistermiddag in Moskou in haar missie om zich rechtstreeks te plaatsen voor de WTA Finals in Singapore. Maar na afloop van de verloren wedstrijd tegen Aliaksandra Sasnovich (3-6, 6-4 en 3-6) werd de reis naar Singapore toch direct gepland.