Sluiter over WTA Finals: ’Voelt niet als extraatje voor Kiki’

„Dan kun je mooi lullen dat het een extraatje is, maar zo voelt het niet voor Kiki. Voor haar gevoel móét ze het halen. Dat keert zich dan tegen haar.”

Bertens ging de afgelopen weken in Peking, Linz en gisteren in Moskou onderuit tegen een aantal tennissters dat lager geklasseerd is dan zij. „Het waren wel speelsters die in goede vorm verkeerden. Dan is er op zo’n moment net het verschil tussen iemand die lekker staat te spelen en iemand bij wie de druk er vol op staat.”

