De Jongh: 'Ik reageerde op de Nederlandse taal’

Vanaf welk punt kun je je weer iets herinneren?

„Ver weg staat me iets bij van het geluid van een portofoon (van hulpdiensten, red.), maar ik heb niet het idee dat ik dat bewust heb meegemaakt. Pas op het moment dat ik Nederlands hoorde praten, kwam ik bij mijn positieven. Dat waren Robert Gesink en dokter Paul Jorna die daar bij me waren. Het schijnt dat je in zo’n penibele situatie terug naar de basis gaat en op iets bekends reageert en daardoor bijkomt. Ik reageerde dus op de Nederlandse taal.”

Hoe lang ben je dan bewusteloos geweest?

„Precies is dat niet te zeggen, maar het zijn uren geweest. Dokter Paul Jorna is inmiddels bij me thuis geweest en heeft me bijgepraat over hoe het mogelijk is dat ik zo lang niet bij mijn positieven was. Ik was onderkoeld en mijn lichaam is toen in een soort slaapstand geschoten, dat schijnt te kunnen gebeuren.”

