Bondscoach Morrison slaat er zelf op los

Nederland speelt morgen om 6.40 uur (Nederlandse tijd) tegen de regerend kampioen om een plek in de eindstrijd. Grote vraag is daarbij of de Servische topaanvalster Tijana Boskovic in voldoende mate kan worden afgestopt. Als dat lukt, is de kans op de overwinning groot.

Tijdens de ochtendtraining van Oranje was er vandaag daarom ook een belangrijke rol weggelegd voor bondscoach Morrison en zijn assistent Eelco Bijl. Beide mannen deden hun uiterste best om Boskovic na te bootsen en sloegen de ballen zo hard mogelijk op de verdediging. Ze scoorden regelmatig, maar dat zal het Servische aanvalskanon morgen ook veelvuldig doen. Morrison en zijn speelsters weten echter dat het verschil gemaakt kan worden door slechts een paar succesvolle bloks of verdedigende acties. Daarom werd extra aandacht besteed aan die spelonderdelen en werkte de 37-jarige bondscoach zit ook in het zweet.