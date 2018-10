Oud-baas turnbond VS wegens saboteren misbruikonderzoek

Steve Penny wordt verdacht van knoeien met het bewijsmateriaal tijdens het onderzoek naar misbruik door oud-teamarts Larry Nassar, meldt USA Today.

Volgens de openbaar aanklager heeft Penny documenten laten verdwijnen uit het trainingscomplex Karolyi Ranch. Dat zou hij hebben gedaan nadat hij erachter kwam dat de politie onderzoek deed naar de beschuldigingen dat turnsters daar waren misbruikt. Het is nog altijd niet bekend waar de documenten zijn gebleven.

Penny kan twee tot tien jaar de cel in. Hij was al opgestapt bij turnbond vanwege de kritiek dat de meldingen over het misbruik door Nassar niet serieus werden genomen. De arts is tot 175 jaar celstraf veroordeeld voor misbruik van meer dan 150 turnsters.