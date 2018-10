'Reggae Girlz' voor het eerst naar WK voetbal

De 'Reggae Girlz' pakten een ticket naar Frankrijk door de wedstrijd om de derde plaats te winnen op het kampioenschap van de Concacaf, voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Jamaica versloeg Panama in de 'troostfinale' via strafschoppen met 4-2, nadat de wedstrijd in 2-2 was geëindigd. Het leverde de voetbalsters van het eiland via Twitter felicitaties op van onder anderen Usain Bolt, de achtvoudig olympisch kampioen op de atletiekbaan die nu een voetbalcarrière probeert op te starten.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten kroonden zich tot kampioen van de Concacaf. De regerend wereldkampioen versloeg Canada in de finale met 2-0, dankzij doelpunten van Rose Lavelle en aanvoerster Alex Morgan. 'Team USA' won op het toernooi alle vijf de wedstrijden, vrijwel allemaal met grote cijfers, en kreeg zelfs geen enkel doelpunt tegen (26-0).

,,We hebben een geweldig toernooi gespeeld en gaan nu toewerken naar het WK'', zei Morgan, met zeven doelpunten de topscorer van het toernooi. Inmiddels zijn 18 van de 24 deelnemende landen aan het WK bekend. Panama krijgt nog een kans in een internationale play-off met Argentinië.

Leeuwinnen

De Nederlandse voetbalsters strijden komende maand met Zwitserland om een ticket voor het WK. Oranje debuteerde tijdens het vorige WK, in 2015 in Canada, op de mondiale eindronde voor vrouwen.