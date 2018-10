Hiddink benut Harry Sinkgraven als China-kenner

Terwijl Guus Hiddink toekijkt, vertelt zijn tolk wat de bedoeling is. Naast Hiddink zit zijn assistent Harry Sinkgraven. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Daley Sinkgraven kwakkelt al anderhalf jaar met blessures en is helemaal op de achtergrond geraakt bij Ajax. Een moeilijke situatie voor de tot linksback omgeturnde middenvelder en dan zit zijn vader Harry Sinkgraven ook nog eens in het verre China waar hij sinds vorig jaar werkzaam is.