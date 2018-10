Bogaerts en Jansen lonken naar World Series

Xander Bogaerts won in de play-offs van de Major League met Boston Red Sox het vierde duel met Houston Astros met 8-6, waardoor de ploeg uit Boston in de best-of-sevenserie een voorsprong nam van 3-1. Kenley Jansen stelde de winst veilig voor Los Angeles Dodgers in het vijfde duel met Milwaukee Brewers (5-2), waardoor zijn ploeg weer met 3-2 voor staat in de serie.

Bogaerts, de korte stop van de Red Sox, sloeg in Houston twee ploeggenoten binnen met ferme klappen in de derde en vijfde inning. Houston Astros werd vorig jaar kampioen van de MLB door LA Dodgers in de World Series met 4-3 te verslaan, maar de titelverdediger staat nu op de rand van uitschakeling. De Astros moeten donderdagavond voor eigen publiek de vijfde wedstrijd winnen om in de race te blijven.

De Dodgers liggen wel op koers om weer de grote finale te halen. De ploeg uit Los Angeles won opnieuw in het eigen Dodger-stadion, met dank aan de startende werper Clayton Kershaw die het liefst zeven innings vol hield op de heuvel. De Antilliaanse pitcher Jansen maakte het als 'closer' af. Bij Milwaukee Brewers deed Jonathan Schoop niet mee.