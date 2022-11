Premium Het beste van De Telegraaf

Aanvalsleider verklaart zichzelf hersteld: ’Geen vragen meer over fitheid’ Memphis Depay spreekt voorkeur uit voor Steven Bergwijn

Door Jeroen Kapteijns

Memphis Depay start dit WK voor het eerst in de basis en houdt het ruim 65 minuten vol. De aanvaller speelt een belangrijke rol bij de 2-0 van Frenkie de Jong. Ⓒ RENÉ BOUMWAN

AL KHOR - Een belangrijk pluspunt van de stroeve zege op Qatar was het optreden van Memphis Depay, die volgens plan een uur speelde en een betere indruk maakte dan tegen Ecuador. De topscorer van deze Oranje-lichting is van mening dat zijn medisch dossier gesloten kan worden en vindt dat hij helemaal klaar is voor de knock-outfase van het WK. „Ik denk dat er nu een streep doorheen moet en dat ik geen vragen meer hoef te horen ’of ik fit ben’. Ik heb een aantal heerlijke diepteloopacties gehad en voel me gewoon goed. Wat mij betreft ben ik klaar voor een hele wedstrijd.”