Oranje-libero niet bang voor Servische service

Om 6.40 uur (Nederlandse tijd) treft Oranje Europees kampioen Servië. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor libero Kirsten Knip.

Bang voor de Servische service is ze niet. „Ik hoor dat ze momenteel niet zo goed aan het serveren zijn, maar dat kan van de dag afhangen. Het kan best zijn dat ze er tegen ons allemaal bommen in gaan gooien. Ze hebben twee meiden, Boskovic en Mihajlovic, die ook wel een harde sprongservice beheersen, maar zo gevaarlijk zijn die ballen niet. De balbaan van zo’n topspinopslag is vrij makkelijk te voorspellen.”

