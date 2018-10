Recordzege Quick-Step: Yessssssss, nummer 72’

De 22-jarige Gelderlander van Quick-Step was in Nanning de sterkste in de massasprint na een rit over 125 kilometer, die werd afgewerkt in de stromende regen. Dylan Groenewegen, de leider in het klassement na winst van de openingsrit, kwam als vierde over de streep.

Jakobsen was in de eerste etappe van de Chinese koers uit de UCI WorldTour derde geworden, in de tweede etappe werd hij tweede. In rit drie kon de jonge sprinter eindelijk juichen.

„Yessssssss, nummer 72”, schreef ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step direct op Twitter. „Fabio, je beloofde het gisteren al. Je bent een ware kampioen.” Met 72 zeges heeft Quick-Step het eigen record uit 2000 verbeterd. In dat jaar boekte de Belgische ploeg van Lefevere 71 overwinningen.

De derde etappe in China ging over vier rondes door Nanning. Drie vluchters gaven de rit in de regen kleur, maar zij werden op zo'n 7 kilometer van de streep ingerekend door het jagende peloton. Jakobsen bleek dit keer de sterkste sprinter. In het algemeen klassement heeft hij 4 seconden voorsprong op Ackermann, winnaar van de tweede etappe, en 6 seconden op Groenewegen. De rit van vrijdag eindigt bergop.

Jakobsen won eerder dit jaar al Nokere Koerse, de Scheldeprijs en etappes in Noorwegen, Slovenië en de BinckBank Tour.