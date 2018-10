Financieel succes voor FC Utrecht

De inkomsten van de club stegen met 3,5 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. Het operationele resultaat is verbeterd en de netto winst bedroeg 4,4 miljoen euro. Een verbetering van 6 miljoen euro ten opzichte van het seizoen ervoor. De ruime winst is een trendbreuk voor de club die jarenlang in het rood eindigde.

„Natuurlijk zijn wij als club tevreden met de goede financiële resultaten”, aldus het bestuur van FC Utrecht. „De omzetgroei, uitstekende transferresultaten, in combinatie met reductie operationele kosten stemt ons positief. Wij moeten echter blijven investeren in onze voetbalacademie, spelers en infrastructuur Sportcomplex Zoudenbalch. Hier is geld voor nodig, de groei die is ingezet moet derhalve gecontinueerd worden.”