Benauwde zege tiental United, Gakpo keihard onderuit met Liverpool

Al na zeven minuten nam de thuisclub afstand. De Portugees Bruno Fernandes benutte een strafschop die was toegekend wegens hands. Na de hervatting werd het 2-0. Marcus Rashford rondde af na een fraai opgezette aanval, waarbij de voorzet van Luke Shaw kwam. Jeffrey Schlupp maakte het een kwartier voor tijd weer spannend, kort nadat bij Manchester de Braziliaan Casemiro met rood van het veld was gestuurd. Wout Weghorst stond opnieuw in de basis bij United. Hij werd na ongeveer een uur vervangen. Tyrell Malacia, voormalig Feyenoorder, bleef op de bank bij de thuisclub.

Liverpool snoeihard onderuit

Liverpool zakt steeds verder weg in de Premier League. De formatie van trainer Jürgen Klopp, die vorig seizoen tot het laatst op alle fronten meedeed om de prijzen, verloor met liefst 3-0 bij Wolverhampton Wanderers. Het was alweer de zevende nederlaag in de competitie voor Liverpool. Voor de thuisclub maakten Joël Matip (eigen doel), Craig Dawson en Ruben Neves de doelpunten. Cody Gakpo speelde tot de 85e minuut mee bij Liverpool.

Cody Gakpo blijft met Liverpool niet op de been in Ⓒ ANP / AFP

Arsenal verliest weer eens

Arsenal leed de eerste Premier League-nederlaag sinds 4 september. Verantwoordelijk daarvoor was Everton, dat onder leiding van de net aangestelde coach Sean Dyche op eigen veld met 1-0 won van de koploper. De enige treffer werd na een uur gemaakt door James Tarkowski.

James Tarkowski (r.) gaat uit zijn dak na zijn winnende goal tegen Arsenal. Ⓒ ANP/HH

Everton kwam dankzij de winst in ieder geval voor even boven de degradatiestreep. Het was een mooi begin voor Dyche, die de ontslagen Frank Lampard opvolgde. Het was pas de tweede nederlaag dit seizoen voor Arsenal, dat begin september onderuit ging bij Manchester United. Daarna bleef de ploeg van coach Mikel Arteta dertien duels ongeslagen. Arsenal blijft sowieso koploper, maar Manchester City kan de marge verkleinen tot twee punten als het zondag wint bij Tottenham Hotspur. Arsenal heeft dan wel een duel minder gespeeld.

Het doelpunt viel uit een hoekschop van Dwight McNeil. Tarkowski kopte bij de tweede paal raak.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League