Droomstart voor Dyche bij Everton met winst op Arsenal

Everton kwam dankzij de winst in ieder geval voor even boven de degradatiestreep. Het was een mooi begin voor Dyche, die de ontslagen Frank Lampard opvolgde. Het was pas de tweede nederlaag dit seizoen voor Arsenal, dat begin september onderuit ging bij Manchester United. Daarna bleef de ploeg van coach Mikel Arteta dertien duels ongeslagen. Arsenal blijft sowieso koploper, maar Manchester City kan de marge verkleinen tot twee punten als het zondag wint bij Tottenham Hotspur. Arsenal heeft dan wel een duel minder gespeeld.

Het doelpunt viel uit een hoekschop van Dwight McNeil. Tarkowski kopte bij de tweede paal raak.

