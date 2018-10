Skiseizoen ondanks warmte van start

Hoewel het de voorbije weken warm en zonnig was, hebben de organisatoren donderdag aangegeven dat de omstandigheden in Sölden in Oostenrijk dusdanig zijn dat skiën mogelijk is.

,,Met de sneeuw die voorhanden is, moet een goed parcours gebouwd kunnen worden'', aldus Markus Mayr, wedstrijdorganisator van skifederatie FIS. Op zaterdag 27 oktober staat in Sölden de reuzenslalom voor vrouwen op het programma. De mannenwedstrijd is een dag later.