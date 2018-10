Raymaekers haakt af voor marathon Amsterdam

De 38-jarige atleet kampt met fysieke klachten. ,,Wel met het vliegtuig naar A'dam, maar helaas heb ik me af moeten melden voor de marathon'', schrijft Raymaekers, die al jaren in Kenia woont en traint, op Twitter. ,,Wanneer het nog niet lekker draait, ga je soms forceren en dan krijg je last van pijntjes. Helaas heb ik een pijntje opgelopen dat niet op tijd hersteld is om zondag fit aan de start te staan.''

Nageeye meldde zich enkele weken geleden vanwege een knieblessure al af voor de race over 42,195 kilometer door de hoofdstad. De 29-jarige atleet, geboren in Somalië, nam vorig jaar in Amsterdam het Nederlands record over van Kamiel Maase. Hij legde de marathon af in 2.08.16 en veroverde daarmee tevens voor de tweede keer de Nederlandse titel.

De marathon van Amsterdam dient ook dit jaar weer als NK. Michel Butter start daarin met een persoonlijk record van 2.09.58 als favoriet bij de mannen.