Luis Suárez schiet Atlético Madrid langs Eibar

Voetbal

VVV-Venlo bekert door na benauwde zege op Go Ahead Eagles

VVV-Venlo heeft op een kletsnatte grasmat in eigen stadion De Koel de laatste acht bereikt in het KNVB-bekertoernooi. Een benauwde zege van 1-0 op Go Ahead Eagles volstond. Aaron Bastiaans was de maker van het enige doelpunt. Voor het eerst dit seizoen incasseerde de ploeg van trainer Hans de Koning...