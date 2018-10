Transfervrije Shaw tekent nieuw peperduur contract

Bekijk ook: Leegloop dreigt bij Manchester United

De 23-jarige verdediger en Premier League-club zijn een nieuw contract voor 4,5 jaar overeengekomen, zo meldt United op de clubsite. Er is een optie opgenomen om het contract nog eens met een jaar te verlengen. Het vorige contract van Shaw liep komende zomer af.

„Ik ben erg trots”, reageerde Shaw. „Ik ben nog steeds erg jong en ik heb nog veel te leren. Ik kan niet wachten om mijn ontwikkeling onder José Mourinho voort te zetten.”

De Portugese oefenmeester is blij dat de back heeft verlengd. „Luke verdient dit contract”, zei Mourinho. „Hij heeft heel hard gewerkt en gelooft altijd in zichzelf. Ik ben blij dat we zo’n getalenteerde jongen in huis hebben.”

Volgens de Daily Mirror is de nieuwe verbindtenis zeer lucratief voor Shaw. De Engels international zou 5,7 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Shaw kwam in 2014 voor een kleine veertig miljoen euro over van Southampton. José Mourinho leek niet erg gecharmeerd van de Engelsman, die daardoor op weg naar de uitgang leek te gaan. De laatste weken kan Shaw wel rekenen op veel speeltijd.

Het zijn drukke weken voor de technische staf van Manchester United. Naast Shaw dreigen ook Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young en Phil Jones transfervrij uit hun contract te lopen.