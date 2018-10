Robben over Bayern-crisis: ’Mensen denken veel te zwart-wit’

De Bundesliga-grootmacht ging ten onder tegen Hertha BSC (2-0) en Borussia Mönchengladbach (3-0). „Een paar jaar geleden zeiden mensen nog dat de Bundesliga saai geworden was omdat Bayern het zo goed deed”, reageert Robben in Kicker. „Daarom vinden mensen het leuk als we nu een keer verliezen. Ze vinden het positief als het bij ons ook een keer slecht gaat.”

Robben spreekt echter vol vertrouwen. „Mensen denken veel te zwart-wit, zonder te relativeren. Het probleem zit bij ons in de kleine dingen”, zei de voormalig Oranje-international. „We moeten tegenstanders weer gaan domineren. We toonden de afgelopen weken te weinig passie en creativiteit.”

Bayern staat op de 6e plaats in de Bundesliga. Zaterdag wacht het eveneens geplaagde VfL Wolfsburg. Die Wölfe wisten de laatste vijf wedstrijden niet te winnen Volgende maand is de wedstrijd tegen de huidige koploper, Borussia Dortmund. „Bij de meeste ploegen is het de vraag hoe lang ze het vol kunnen houden tegen ons”, aldus de vleugelaanvaller. „Maar Dortmund is van een andere orde. Dat is een grote tegenstander.”