Giroud goud waard voor AC Milan, Italianen overwinteren in Champions League

Aan de hand van Olivier Giroud wonnen de Italianen met 4-0 van de RB Salzburg. De Fransman nam in de 14e minuut de openingstreffer in san Siro voor zijn rekening. Meteen na rust gaf hij de assist op de 2-0 van Rade Krunic. In de 57e minuut sloeg Giroud opnieuw eigenhandig toe: 3-0. De koek was nog niet op. In de slotfase werd het nog 4-0 door Júnior Messias, opnieuw was het Giroud die de assist gaf.

Chelsea

Het al geplaatste Chelsea versloeg in dezelfde groep Dinamo Zagreb met 2-1. De Kroaten waren op Stamford Bridge nog wel op voorsprong gekomen via Bruno Petković. Raheem Sterling en Denis Zakaria zetten de Engelsen nog voor rust op een 2-1 voorsprong.

