Bulthuis: ’Niemand verwacht iets van ons tegen Ajax’

„Ik denk dat we met een goed gevoel naar Ajax gaan”, zei Bulthuis tegenover FOX Sports. „Er was veel druk om van De Graafschap te winnen. We hebben eindelijk ook eens de nul gehouden. Dat is voor het team ook motiverend.”

Zijn teamgenoot Warner Hahn sluit zich daarbij aan. „We hadden voor De Graafschap al lang niet meer gewonnen, dus dat was wel nodig”, aldus de doelman. „Het was ook nog eens erg overtuigend. Dat gaf wel een prettig gevoel. Het is iets om op voort te borduren.”

Ajax komt zaterdag op bezoek in het Abe Lenstra Stadion. „Dat is de mooiste wedstrijd van het jaar, ook omdat ik uit Amsterdam kom”, vertelt Bulthuis. „We hoeven er niet om te liegen: Ajax is in goede doen en heeft een uitstekend team. Het mooie is dat wij de underdog zijn en niemand iets van ons verwacht.”