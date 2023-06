Premium Het beste van De Telegraaf

Koelbloedige kwalificatie in Canada fraai eerbetoon richting Vaderdag Na lange ‘praatsessie’ profiteert Max Verstappen weer van lessen van Jos

Max Verstappen heeft weer alle reden tot lachen. Ⓒ ANP/HH

MONTRÉAL - Het maximale eruit willen halen, altijd eerst naar jezelf kijken en ook in lastige omstandigheden het verschil kunnen maken. Zomaar wat lessen die Max Verstappen van jongs af aan heeft geleerd van vader Jos, die vanuit Europa trots zag hoe zijn zoon in de Canadese regen wederom een klasse apart was tijdens de kwalificatie en teamgenoot Sergio Pérez maar weer eens met de neus op de feiten drukte.