Zwitsers zonder sterspeelster tegen Oranje

De middenvelder is een van hun belangrijkste speelsters. Dickenmann, die onder contract staat bij VfL Wolfsburg, liep woensdag in het duel in het Champions League-duel met Atlético Madrid een zware knieblessure op. Onderzoek wees uit dat Dickenmann de banden van haar linkerknie heeft gescheurd. Ze is vele maanden uit de roulatie.

Oranje speelt in november de twee wedstrijden tegen Zwitserland, de eerste op 9 november in Utrecht.