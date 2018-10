Joost Luiten is terug: twee birdies, vier bogeys

Daarmee staat Luiten voorlopig gedeeld 83e, waarbij aangetekend dat een groot aantal golfers nog niet alle achttien holes heeft afgewerkt. Zij zullen vrijdag hun rondgang afmaken. De Engelsman Ashley Chesters heeft vooralsnog de beste score: 66 slagen, vijf onder par.

Luiten lag zo’n vierenhalve maand uit de roulatie met een polsblessure, waar hij operatief van werd verholpen. ,,Richard Koch, de chirurg die me heeft geopereerd, heeft het licht op groen gezet voor mijn rentree”, zei 32-jarige Bleiswijker enkele dagen voor aanvang van het toernooi. ,,Ik voel af en toe nog een klein pijntje, maar dat kan nog een jaar zo zijn. Ik kan volgens de arts niks kapot maken.”

Luiten hoopt zich half november te verzekeren van deelname aan het lucratieve slottoernooi in Dubai, waar acht miljoen dollar in de prijzenpot zit. Dan moet hij zich bij de eerste zestig spelen van de Race to Dubai, waar hij overigens maar vier plekken van is verwijderd. Dat heeft Nederlands beste golfer vooral te danken aan zijn zege begin dit jaar tijdens het Oman Open. Daarmee verwierf Luiten tevens speelrecht in 2019 en 2020 op de European Tour.

De zesvoudig toernooiwinnaar koos zijn rentree in Spanje overigens niet voor niets uit. Luiten heeft goede herinneringen aan die baan en dat toernooi, waar hij de laatste twee jaar als tweede eindigde. ,,Ik moet natuurlijk na die lange tijd afwezigheid zien hoe de vorm is, maar het belangrijkste is dat die pols weer goed is. Tijdens mijn oefenrondje zaterdag op Bernardus maakte ik vijf onder par, dus ik ben het golfen in ieder geval nog niet verleerd.”

Luiten vond onlangs in de Schot John Dempster een nieuwe caddie. Dempster, bijgenaamd ‘The big man’, is al bijna dertig jaar caddie op de Tour. Hij droeg de tas van Ryder Cup-spelers als Barry Lane en Stephen Gallagher. Luiten kijkt uit naar de samenwerking. „Als we toernooien gaan spelen merk je natuurlijk pas of het echt klikt, maar ik maak John al jaren mee op de Tour en ik denk dat we heel goed bij elkaar passen.” De eerste stap werd samen gezet op de Valderrama Masters.