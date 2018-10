Hamilton: ’Veel te vroeg om al te gaan feesten’

„Ik verwacht dat Ferrari de aanval inzet”, laat Hamilton in aanloop naar de race op het circuit van het Amerikaanse Austin nog maar eens weten dat het nog lang niet zo ver is.

Hamilton heeft 67 punten voorsprong op de Duitser Sebastian Vettel, die in een Ferrari rijdt. Hij moet op het Circuit of the Americas derhalve 8 punten meer scoren dan zijn rivaal. Alle voortekenen wijzen in de richting. Hamilton won zes van de laatste zeven races en was in de afgelopen vier edities in Texas de sterkste.

Weekeinde als alle andere

„Het zou fantastisch zijn als ik de titel nu al win”, zei Hamilton. „Maar het is nog veel te vroeg om te gaan feesten. Vooralsnog is het een weekeinde als alle andere. Wij beginnen aan de race om te winnen, daarna zien we wel verder.”

Wel noemde Hamiltom het ’te gek’ om met vijf titels de Argentijnse racelegende Juan Manuel Fangio te evenaren. Michael Schumacher heeft nog altijd de meeste wereldtitels achter zijn naam staan: zeven. Vettel heeft er vooralsnog vier.

Feestje uitstellen

Zelf acht Vettel de kans dat hij daar dit seizoen al nummer vijf aan toevoegt niet groot. „Eigenlijk moet ik vanaf nu alles winnen om nog een kans te maken. En dan weet ik nog niet eens zeker of dat genoeg is”, zei hij in aanloop naar het treffen in Austin. „Nu concentreren we er ons op om dit weekeinde zo goed mogelijk te rijden. Laten we tenminste het feestje van Hamilton nog even uitstellen.”