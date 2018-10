Spanje vreest uittocht van twintig beste spelers

„Dat gaat de twintig clubs in onze topafdeling gezamenlijk 80 miljoen euro kosten”, zo schreef hij in een brief aan de betreffende clubs.

Maatregel

Het gaat in grote lijnen om een belastingverhoging van 2 procent voor salarissen boven de 130.000 euro en van 4 procent boven de 300.000 euro. Volgens Tebas raakt de maatregel meer dan 750 spelers en coaches in het voetbal. „Ik verwacht dat als gevolg hiervan zeker twintig van de beste spelers uit onze divisie zullen vertrekken.”

Lionel Messi, de best betaalde speler in Spanje, betaalt bijvoorbeeld momenteel 48 procent belasting. De vedette van Barcelona moet straks mogelijk 52 procent afdragen.