Klopp hult zich in nevelen over Van Dijk

Volgens Engelse media heeft de Nederlandse verdediger inmiddels weer voluit getraind. Van Dijk liet dinsdag de interland van Oranje met België aan zich voorbij gaan, omdat hij nog wat last had van een ribblessure. Ook Mohamed Salah, die in een wedstrijd van Egypte geblesseerd raakte, is nagenoeg hersteld.

Sterk Liverpool

Liverpool-coach Jürgen Klopp sprak echter nog geen verlossende woorden. „Andere clubs vertellen ook nooit wie wel of niet inzetbaar is, dus waarom zou ik dat wel doen. Niet iedereen is op tijd fit voor zaterdag, maar ik weet zeker dat er in Huddersfield een sterk Liverpool staat.”

