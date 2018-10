Badmintonsters kunnen niet opnieuw stunten

Het Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van Ni Istarani en Rizki Pradipta. Dat Indonesische koppel was in twee games te sterk: 21-14 21-19. Piek en Seinen hadden in de eerste ronde de regerend wereldkampioenen Mayu Matsumoto en Wakana Nagahara uit Japan uitgeschakeld.

Het Nederlandse duo eindigde afgelopen zondag als tweede bij de Dutch Open in Almere. Ze vormden de laatste Nederlandse inbreng op het sterk bezette toernooi in Odense.