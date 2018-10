FOTO’S - Depay ’in het nieuw’ terug bij Lyon

De aanvaller van Oranje, die de 2-0 maakte tegen de Duitsers en tegen de Belgen verantwoordelijk was voor de assist bij de treffer van Arnaut Groeneveld, liet via Twitter zien klaar te zijn voor de hervatting van de Franse competitie.

Trefzeker

„New wheels for tomorrow”, schrijft Depay bij een foto van zijn nieuwe, grijze schoenen, waarmee hij vrijdagavond opnieuw trefzeker hoopt te zijn. Lyon, dat zesde staat in de Ligue 1, ontvangt in eigen huis Olympique Nimes.

In het duel met Duitsland acteerde Depay nog op witte schoenen, drie dagen later waren de kicksen van de international oranje.

