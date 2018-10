Emmen-coach herstelt zich: ’PSV is de beste’

De formatie van Dick Lukkien gaat in het Philips Stadion een poging wagen om koploper PSV voor het eerst deze jaargang punten afhandig te maken in de competitie. „PSV is niet voor niets al twee jaar thuis ongeslagen”, zegt de coach van de nummer 14 van de Eredivisie tegenover RTV Drenthe. „En ze staan niet zomaar na acht duels al op dertig goals. Maar dromen mag altijd”, knipoogt Lukkien.

Met kop en schouders

De trainer van de Drentse ploeg, die dit seizoen al acht punten sprokkelde, schatte in het begin van deze jaargang Ajax als sterkste in. „PSV en Ajax steken op dit moment met kop en schouders boven de rest uit, en van die twee clubs is PSV de beste”, aldus Lukkien. „Dat bewijst de stand, heel simpel.”

Eerder in deze competitie verloor Emmen op bezoek bij Ajax met 5-0. „Maar PSV maakt op mij een heel goede indruk. Het is een elftal met veel specifieke kwaliteiten, de spelers weten van elkaar wat ze doen en er wordt duidelijk volgens een visie gewerkt en dat zie je terug in de resultaten.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.