Luiten: ’Even wennen, maar niet slecht’

Luiten zei dat hij blij was weer te kunnen spelen. „Ik moet zeggen dat het even wennen was, na vijf maanden weer op de baan van de European Tour. Gelukkig voelde het al snel alsof ik nooit was weggeweest. Voor mijn gevoel had er net een slag beter ingezeten. Maar in mijn eerste rondje na zo’n lange tijd +2 maken op een van de moeilijkste banen van Europa is niet slecht.”

Polsklachten

Met zijn ronde van 73 staat Luiten voorlopig gedeeld 83e, waarbij aangetekend dat een groot aantal golfers nog niet alle achttien holes heeft afgewerkt. Zij zullen vrijdag hun rondgang afmaken. De Bleiswijker kwam vanwege klachten aan zijn linkerpols sinds eind mei niet meer in actie en liet zich uiteindelijk opereren.