Martin en Dennis Haar: familie, collega’s en concurrenten

Hun gezamenlijke liefde voor het trainersvak versterkt de band tussen vader Martin (l.) en zoon Dennis Haar. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

VELSERBROEK - Martin Haar (66) is zo trots als een pauw als hij zijn zoon Dennis (42) aan het werk ziet als voetbaltrainer, maar kijken naar zijn wedstrijden bij Jong PSV? „Daar ben ik mee genokt”, zegt de ervaren coach. „Het klinkt misschien maf, maar ik vind het te spannend. Kun je nagaan hoe ik het vond dat ik vorig jaar als trainer van Jong AZ twee keer won van Jong PSV. Zag ik mijn zoon met een nederlaag van het veld stappen, in zijn eerste jaar als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Dat deed me veel pijn.”