’Koeman net zo veel discipline als Van Gaal’

„Ik herinner me nog een keer dat Jeremain Lens en Mounir El Hamdaoui te laat waren voor een training. Die werden er toen gewoon naast gezet door Koeman. Ronald was wel wat relaxter dan Louis, maar kon ook heel hard zijn voor spelers als ze niet deden wat hij vroeg.”

Niet dwingend genoeg

Onder Van Gaal werkte Haar veruit de meeste uren. „Vaak wel zeventig uur per week”, lacht de 66-jarige trainer. „Ik weet nog dat hij vlak na zijn binnenkomst zei dat de eerste trainingsweek grotendeels op mijn schouders zou terechtkomen. Ik dacht: potverdikkeme, dat heb ik weer. Maar na de eerste training had ik toch zoiets van: nou, dat is niet onaardig gegaan. Waarop Louis op typerende wijze zei: je was niet dwingend genoeg!”

Hij vervolgt: „Louis was heel veeleisend, ook richting zijn assistenten. Er waren heel wat dagen dat ik hem vaker zag dan mijn vrouw. Het was ie-de-re dag knallen. Maar hij deed alles met maar één doel: optimaal presteren. Uiteindelijk heb ik vier prachtjaren met hem gehad. Louis is een vakman, een perfectionist. Maar ik vond Koeman ook erg goed.”

