’Van Bommel heeft potentie voor Europese top’

„Mark heeft een geweldige staat van dienst”, begint de Haarlemmer. „De clubs waar hij heeft gevoetbald, volgen nu ongetwijfeld zijn verrichtingen. En als ze daar iets meer op hem inzoomen en zien wat ik momenteel zie, zou ik niet weten waarom hij niet kan doorgroeien naar de Europese top. Ik geloof er zeker in dat dat kan gaan werken.”

Stabiel en zelfverzekerd

Haar werkte vorig jaar bij PSV ook al samen met Van Bommel, die toen het elftal onder 19 jaar onder zijn hoede had. „Mark komt heel rustig, stabiel en zelfverzekerd over. Hij heeft een heel duidelijke visie, houdt daar gestructureerd aan vast en brengt alles op een uiterst rustige manier over op de spelers. Ik volg hem met veel bewondering.”

De trainers van Jong PSV en het eerste elftal overleggen (bijna) dagelijks met elkaar. Beide teams trainen tijdens interlandperiodes ook samen. „Mark blijft eindverantwoordelijk, maar het is niet zo dat de staf van Jong PSV niks te zeggen heeft”, verzekert Dennis. „Ook tijdens die trainingen staat onze staf er niet alleen als opvulling. Wij krijgen een rol en zijn vrij om aanwijzingen te geven. Al met al ben ik erg te spreken over de samenwerking. De balans tussen het presteren in de hoofdmacht en het optimaal ontwikkelen van jonge spelers om uiteindelijk bij PSV-1 te komen, is heel goed.”

