NAC-Willem II, derby onder hoogspanning

Ton Lokhoff (l.) vreest voor een zwaar seizoen van het kwakkelende NAC Breda. John Feskens is juist enthousiast over Willem II. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

AMSTERDAM - Een van de meest beladen derby’s in het Nederlandse voetbal, de burenruzie tussen NAC Breda en Willem II, kent zondag een extra lading nu de Bredase thuisclub troosteloos onderaan staat in de Eredivisie. „Misschien komt deze wedstrijd wel net op het goede moment. Een overwinning op Willem II zou een ommekeer kunnen inleiden”, hoopt Ton Lokhoff, die 257 competitiewedstrijden voor NAC speelde en daarnaast assistent- en hoofdtrainer was in Breda.