Lewis Hamilton in schaduw van Britney Spears en Bruno Mars

Lewis Hamilton houdt van de Verenigde Staten. „Mijn hang naar dit land begon al toen ik als kind naar Amerikaanse films keek.” Ⓒ FOTO REUTERS

AUSTIN - Er is altijd wat te doen in Austin. Een van ’s werelds grootste muziekmetropolen en dan vooral gespecialiseerd in country, rock en de combinatie van de twee genres. In de bijna twee kilometer lange 6th Street is het allemaal 24/7 te horen. In iedere willekeurige bar, hotel of restaurant wordt dagelijks opgetreden. Daarnaast is er het Circuit of the Americas. Volgens Lewis Hamilton één van de mooiste circuits ter wereld. De aanstaande wereldkampioen die op de billboards rond de Texaanse hoofdstad heeft moeten plaatsmaken voor Bruno Mars en Britney Spears.