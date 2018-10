Kenenisa Bekele: ’De wereld heeft mij nog nooit in topvorm gezien’

Alleen zo kan hij zijn geest vrij maken. Onbegrensd denken, laat dat maar aan Bekele over. Hij mag zondag dan met startnummer 2 in de Amsterdam Marathon beginnen aan de klassieke 42.195 meter, met 2.03.03 achter zijn naam, de derde tijd ooit gelopen, zet hij de rest van het deelnemersveld bij voorbaat in de schaduw. Het moet vreemd lopen als de Keniaan Lawrence Cherono, vorig jaar winnaar in een persoonlijk record van 2.05.09, in het Olympisch Stadion op herhaling gaat.

Kipchoge

Winnen in Amsterdam, het zal voor Bekele alleen weinig meer zijn dan een stap naar zijn ultieme doel. Niet voor niets stelt hij zich met een verwachte eindtijd van 2.05 bescheiden op. Het deel van het parkoers langs de Amstel, waar de wind doorgaans vrij spel heeft, werkt nu eenmaal niet mee aan het realiseren van toptijden. Die worden vandaag de dag nog maar in één stad gelopen: Berlijn.

Het magische wereldrecord van 2.01,39 dat Eliud Kipchoge daar vorige maand liep, is voor Bekele een onuitputtelijke bron van inspiratie. De Keniaan liep in de Duitse hoofdstad 2.53 minuten per kilometer, goed voor een gemiddelde snelheid van 20,8 kilometer per uur. Meer dan indrukwekkende cijfers, Bekele kan het niet ontkennen. Onmogelijk om ooit onder die tijd te lopen is het evenwel niet, zegt hij stellig. „Ik heb in mijn leven heel veel tegen Kipchoge gelopen op de baan en in de cross country. Nooit heb ik van hem verloren. Nu zijn de rollen omgedraaid. Ik zal iets moeten bedenken om hem ook nu te verslaan.”

Leeftijd is slechts een nummer

Dat iets blijkt bij navraag een veelomvattend begrip. „Mijn trainingsmethode, wedstrijdvoorbereiding, planning van het seizoen, het moet allemaal anders worden. Ik zal op een goed plan moeten studeren.” Dat met zijn 36 jaar de tijd begint te dringen, wuift hij lachend weg. Ook leeftijd is slechts een nummer. „De grootste kampioenen op de marathon waren tussen hun vijfendertigste en veertigste op de top van hun kunnen. Ik begin dus eigenlijk maar net.”

Bekele weet één ding zeker. „De wereld heeft mij op de marathon nog nooit in topvorm gezien. Ik heb nog nooit een perfecte voorbereiding gehad, er is altijd wel iets geweest dat me hinderde. Blessures bijvoorbeeld. En stress. Dat laatste is voor mij bijvoorbeeld een groot probleem. Door de spanning doe ik de nacht voor een marathon vaak geen oog dicht. Dat is één van de zaken waar ik graag aan wil werken.”

’Ik heb nog niet veel recht van spreken’

Of hij ooit uitgroeit tot ’s werelds snelste man op de marathon, de tijd zal het in meerdere opzichten leren. Bekele weet dat hij vooralsnog niet te hoog van de toren moet blazen. „Ik moet eerst maar eens in de buurt van Kipchoge’s tijd zien te komen. Dat wordt al moeilijk genoeg, want er gaapt een enorm gat. Daarna moeten we maar eens verder praten. Want laten we eerlijk zijn: ik heb nog niet veel recht van spreken.”