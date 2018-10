Bertens wacht lucratief einde van succesjaar

Door de afzegging van Simona Halep vanwege een hernia deelt ze vanaf overmorgen mee in de totale prijzenpot van liefst zeven miljoen dollar (ongeveer zes miljoen euro). Bertens (26) was in 2017 ook al present bij de WTA Tour Finals, maar toen in het dubbelspel. Nu volgt de lucratieve kroon op een geweldig seizoen in het enkelspel.

Behalve veel prestige staat er in Singapore veel geld op het spel. Bertens ontvangt sowieso 151.000 dollar (ongeveer 131.000 euro). In de groepsfase staan er voor alle deelneemsters drie duels op de rol. Een zege levert per keer 153.000 dollar (ongeveer 133.000 euro) op. De verliezend finalist in Singapore gaat met nog eens 700.000 dollar (ongeveer 600.000 euro) naar thuis, terwijl op de winnares een bonus van 1,85 miljoen dollar (ongeveer 1,6 miljoen euro) ligt te wachten.

Bertens is overigens niet de enige Nederlandse deelneemster in Azië. Demi Schuurs, de zus van Ajax-verdediger Perr, doet mee in het dubbelspel. De 25-jarige Limburgse plaatste zich met Elise Mertens voor het eindejaarstoernooi.