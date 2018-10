Verstappen: ’Hopelijk kunnen we in de race meedoen’

Op het circuit van Austin beleefde Verstappen vorig jaar een bewogen einde van de race. Zo werd de de Red Bull-coureur uitgeroepen tot ’Driver of the Day’, maar moest hij ook zijn podiumplek inleveren. De veelbesproken inhaalactie bij Kimi Räikkönen (Ferrari) in de allerlaatste ronde kwam hem op een tijdstraf van vijf seconden te staan.

Ondanks dat het circuit is aangepast, met bijvoorbeeld in bocht 16 en 17 extra kerbstones, ziet Verstappen nog genoeg mogelijkheden. „Er zijn nog zoveel andere bochten waar je kunt afsnijden”, vervolgt Verstappen op zijn eigen officiële website. „Dat ik het daar vorig jaar deed, was toeval.”

Verstappen verwacht overigens zaterdag (23.00 uur Nederlandse tijd) in de kwalificatie niet mee te strijden om pole position. „We zien er competitief uit, maar ik denk niet dat we om de pole position kunnen vechten. Misschien als het dan regent, maar dit circuit heeft toch nog veel rechte stukken.”

Bekijk ook de stand in de Formule 1.