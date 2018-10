Volleybalsters lopen finale op WK mis

De Nederlandse volleybalsters kenden in de Yokohama Arena een nerveus begin. Dat was vooral terug te zien in diverse verkeerde services, waarmee de Servische opponent enkele punten in de schoot kreeg geworpen. Halverwege de eerste set keek Oranje mede door het slordige spel tegen een achterstand van 10-14 aan. Onder aanvoering van Lonneke Sloetjes klampte de ’meiden met een missie’ wel aan, maar het gat werd niet meer gedicht; 22-25.

Zinderend slot

Ook in het tweede bedrijf voerde Servië de druk op en dat resulteerde opnieuw snel in een gat van drie punten verschil. Even boog Oranje die achterstand ’gewoon’ om in een 8-7 voorsprong, maar tegen het einde stond er toch weer een 17-20 achterstand op het scorebord.

Lonneke Sloetjes smasht richting het ijzersterke blok van Servië. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

In die beslissende fase kwamen Sloetjes & co toch weer terug, vooral dankzij sterk servicewerk van Nicole Koolhaas (drie achtereenvolgende punten). Daardoor kreeg de stuntploeg plotseling drie setpunten (24-21) op rij. Afmaken bleek lastig. Aan de hand van sterspeelster Tijana Boskovic knokten de Serviërs zich terug en kregen zelfs ook nog een setpunt. Het geluk was in het zinderende slot uiteindelijk toch aan Nederlandse zijde. Op het vijfde setpunt werd hard toeslagen; 28-26.

De setwinst maakte iets extra’s los bij de Oranje-volleybalsters. Aan de kant van Servië sloeg de nervositeit toe. In set nummer 3 zag bondscoach Jamie Morrison dat zijn team aan de bovenliggende hand was. Met als resultaten voorsprongen van 5-9 en 8-11. Na de kortstondige mindere fase steeg Boskovic vervolgens weer boven iedereen uit. Met haar snoeiharde smashes kwam Servië weer langszij; 12-12. Ook in het slotstuk was de kracht van Boskovic, met een totaal van 25 punten waar concurrente Sloetjes tot 20 kwam, doorslaggevend en moest Oranje de derde set toch op pijnlijke wijze afstaan; 19-25.

Anne Buijs verdedigt een bal van Servische zijde. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Die klap dreunde even door, waarvan Servië optimaal profiteerde door in de vierde set direct naar een 3-8 voorsprong uit te lopen. De strijd leek gestreden. Ware het niet dat Oranje er nog één krachtsexplosie wist uit te persen. Daardoor kreeg de partij een spannend slot. Ondanks dat Nederland het gat van vijf punten achterstand wist te dichten, kon een nederlaag helaas niet meer worden afgewend. Servië bleef uiterst koelbloedig; 23-25.

Eerder tijdens het WK won de ploeg van Morrison nog afgetekend (3-0 in sets) van Servië. De regerend Europees kampioen hield in die wedstrijd echter de sterspeelsters, onder wie Boskovic en Brankica Mihajlovic, aan de kant. Dat resultaat had mede daarom nagenoeg geen enkele waarde. In de wedstrijden om de prijzen behoort Servië de laatste jaren tot de topfavorieten. Zo ook vorig jaar tijdens de finale van het EK toen Nederland met 3-1 in sets werd verslagen. En dus ook op vrijdag 19 oktober 2018.

Historie

De historische opmars van Oranje, met in de Final Six een sensationele zege op Amerika, werd zo gestuit door Servië. Nooit eerder bereikten de Nederlandse volleybalsters namelijk de laatste vier op een wereldkampioenschap. Tot aan dit WK was een zevende plek de beste notering. Wel baarde de ploeg twee jaar geleden al opzien door zich tijdens de Olympische Spelen in Rio bij de beste vier landen te scharen. Destijds liep Oranje net een medaille mis.

De Nederlandse volleybalsters kenden ook veel goede momenten tijdens de clash met Servië. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Voor Nederland blijft zaterdag de strijd om het brons over. Tegenstander dan is Italië of China. Beide landen maken later vandaag eerst nog onderling uit wie in de finale tegen Servië mag aantreden.