Volleybalsters balen: ’Persoonlijk even verwerken’

„We hebben teveel fases waarin we niet constant genoeg spelen”, vervolgde Dijkema. „Het gaat op en neer. Het zat er vandaag in, maar het verschil zat in kleine details. We hebben deze kans voor onszelf gecreëerd en we wilden zo graag. Daarom is het des te zuurder dat het nu niet lukt.”

Bekijk ook: Volleybalsters lopen finale op WK mis

Oranje speelt nu zaterdag tegen Italië of China om het brons. „Je speelt niet elke dag voor een bronzen medaille op een WK. Opladen zal dus wel moeten”, sloot Dijkema af. De Nederlandse volleybalsters schreven tijdens het WK in Japan sowieso al geschiedenis. Nooit eerder haalde Oranje de halve eindstrijd van het mondiale eindtoernooi. Een bronzen plak zou dus alsnog een mooie bekroning zijn.

Toch zal eerst de teleurstelling moeten worden verwerkt, beseft ook Maret Balkestein-Grothues. „We waren heel dichtbij, al hebben zij wel beter gespeeld”, reageerde de routinier bij Ziggo Sport. „Op dit moment overheerst de trots niet, toch wel teleurstelling. Nu een paar uur balen en dan door naar morgen. Ons doel kunnen we nog steeds bereiken. Iedereen moet dit persoonlijk even verwerken en dan voorbereiden. De knop gaat dan weer om.”

Bekijk ook: Herbeleef bloedstollend gevecht van volleybalsters

Maret Balkestein-Grothues (r) kijkt toe hoe Anne Buijs een Servische smash verdedigend weet te verwerken. Ⓒ Ronald Hoogendoorn