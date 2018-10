’Beste wedstrijd op dit WK van Nederlandse volleybalsters’

Bondscoach Jamie Morrison Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Verliezen is nooit leuk en doet altijd pijn, vertelde bondscoach Jamie Morrison na de nederlaag van zijn Nederlandse volleybalploeg in de halve finale van het WK tegen Servië (1-3 in sets). Maar de Amerikaan wilde vooral benadrukken dat hij heel trots was op zijn speelsters.