Golfsters Van Dam en Weber naar finale

De 23-jarige Van Dam maakte het in de LPGA Qualifying School Stage II nog heel spannend door pas op haar laatste hole met een birdie (totaal level par) voortgang in het kwalificatieproces af te dwingen.

Daardoor eindigde de Arnhemse gedeeld 34e, precies voldoende om zich bij de laatste 106 speelsters te scharen die voor één van de 45 beschikbare LPGA-kaarten gaan strijden.

Amateur Weber wist zelfs nog iets comfortabeler door te stomen naar de finale. Met -3 eindigde de 22-jarige Groningse op een gedeeld 16e plaats.

De laatste fase van de Q-school wordt een survival of the fittest. Twee series van 72 holes moeten er gespeeld worden op Pinehurst in North Carolina; de eerste fase is van 24 t/m 27 oktober, de tweede van 31 oktober tot en met 3 november. Na 144 holes zal duidelijk of Van Dam en Weber volgend seizoen wekelijks tussen de wereldtop hun kunsten mogen vertonen.