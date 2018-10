Noodlijdend Williams neemt afscheid van paydrivers

Het Britse raceteam moet het volgend seizoen stellen zonder het kapitaal van Lawrence Stroll. De Canadese miljardair stak zo’n 30 miljoen dollar in het team om de carrière van zoon Lance te lanceren. Stroll nam vorige maand echter het failliete Force India-team over, waardoor deze geldstroom opdroogt.

„De begroting voor 2019 is rond. We hebben nieuwe sponsoren en een investeerder gevonden”, reageerde Williams tegenover Bild. „Wie dat zijn kan ik nog niet bekendmaken.”

In het huidige seizoen rijdt Williams met twee coureurs die meer gekozen zijn voor het geld wat ze meenemen, dan voor het talent. Daar wil de dochter van F1-icoon Frank Williams van afstappen. „We slaan een nieuwe weg in. Vanaf nu richten we ons meer op talent.”

Williams-teambaas Claire Williams Ⓒ AFP

Bild schrijft dat om die reden dat Mercedes-talent George Russell is aangetrokken. De 20-jarige coureur is een groot talent, maar neemt geen een zak geld mee zoals Stroll en Sergej Sirotkin doen.

„Hij heeft ons overtuigd, ook buiten de baan”, vertelde Claire lachend. „Toen hij ons bezocht, had hij een notitieblok bij zich. Dat is nog niet eerder gebeurd.”

Esteban Ocon lijkt op pole position voor het tweede stoeltje. „Het is de vraag of we dat financieel rond krijgen. We zouden hem ook maar voor een jaar contracteren.”

Er vallen geen ontslagen op de teambasis in Grove, omdat de paydrivers verdwijnen. „We hebben de organisatie wel opnieuw ingericht. De tekortkomingen lagen namelijk niet alleen bij de auto.”