Sport kort: baketbalsters WNBA openen seizoen met protest

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: WNBA opent seizoen met protest

09:00 uur Het basketbalseizoen voor vrouwen in de Verenigde Staten is begonnen met tal van uitingen tegen racisme. Speelsters van Seattle Storm en New York Liberty verruilden tijdens het Amerikaanse volkslied de zaal voor de kleedkamers. Op de shirts prijkte de naam van Breonna Taylor, de donkere vrouw die in maart door de politie bij een inval werd doodgeschoten.

De vrouwencompetitie WNBA had eerder al laten weten dat het seizoen in het teken zou staan van sociale rechtvaardigheid en dat in de eerste speelronde de Black Lives Matter-beweging zou worden ondersteund.

Honkbal: Gregorius met Phillies nu wel te sterk voor Marlins

09:00 Ook in zijn tweede duel voor de Philadelphia Phillies was honkballer Didi Gregorius goed voor een homerun. Ditmaal droeg het wel bij aan een overwinning op Miami Marlins, dat met 7-1 werd verslagen. Zondag staan beide ploegen in het openingsweekeinde van de Amerikaanse competitie MLB voor de derde en laatste keer tegenover elkaar.

Vrijdag verloren de Phillies ng met 5-2 maar een dag later waren twee homeruns van Phil Gosselin, een van de van de New York Yankees overgekomen Gregorius en een van J.T. Realmuto voldoende om het verschil te maken. Daarbij had pitcher Zack Wheeler bij zijn debuut voor de Phillies een fors aandeel in de zeven innings dat hij op de werpheuvel stond.