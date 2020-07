Sport Kort: Boomstra de beste op online NK dammen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Dammen: Boomstra de beste op online NK

21.19 uur: Roel Boomstra heeft de eerste editie van het NK online dammen gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen eindigde na drie wedstrijddagen met 2 punten voorsprong op Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn. Het onlinekampioenschap werd georganiseerd omdat het reguliere NK vanwege het coronavirus was uitgesteld.

De tien deelnemende dammers speelden vanuit huis en gaven via de computer hun zetten af. De scheidsrechter keek via TeamViewer en een webcam mee met de spelers om valsspelen te voorkomen.

„Over mijn partijen op de tweede en derde dag was ik tevreden, vooral de overwinning op Alexander Baljakin”, aldus Boomstra, die zich nu gaat voorbereiden op het EK, dat in het najaar wordt gehouden, en de wedstrijd om de wereldtitel tegen de Russische wereldkampioen Alexander Georgiev.

De organisatie van het NK overweegt dit kampioenschap een vervolg te geven met een internationaal onlinetoernooi.

Tennis: Halep meldt zich af voor Palermo

15.26 uur: Simona Halep heeft zich toch afgemeld voor het graveltoernooi van Palermo, het eerste officiële tennisevenement sinds de coronapauze. Dat is het gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen in Italië, waardoor reizigers uit Roemenië bij aankomst in Italië eerst twee weken in quarantaine moeten.

„Gezien de recente toename van coronagevallen in Roemenië en mijn bezorgdheid over internationale vliegreizen op dit moment, heb ik de moeilijke beslissing genomen om me terug te trekken uit Palermo”, schreef Halep op Twitter.

Zaterdag sprak de organisatie nog de verwachting uit dat de nummer 2 van de wereld zou deelnemen aan het toernooi op Sicilië. „We wachten op een officiële mededeling van de bevoegde autoriteiten, maar we hebben er vertrouwen in. Na het bekijken van de geldende bepalingen lijkt het erop dat werknemers, en dus ook professionele atleten, moeten worden vrijgesteld van de verplichte quarantaine”, zei toernooidirecteur Oliviero Palma eerder dit weekend.

Het toernooi in Palermo gaat op maandag 3 augustus van start. Zondag arriveerden de eerste speelsters voor het kwalificatietoernooi. Zij zullen elke vier dagen getest worden op het coronavirus.

De organisatie is nog in afwachting van het besluit van de Tsjechische Karolina Pliskova, de mondiale nummer 3.

Voetbal: Bayern-verdediger Pavard loopt op eerste training blessure op

13.36 uur: Bayern München moet het voorlopig zonder Benjamin Pavard (24) stellen. De Franse verdediger liep tijdens de eerste groepstraining in aanloop naar de ontknoping van de Champions League een voetblessure op. Hoe lang Pavard uit de roulatie is, is nog niet duidelijk.

„Een diepgaand onderzoek door de medische afdeling van Bayern heeft schade aan de linkervoet aan het licht gebracht”, meldde de Duitse topclub kort na de training. „We weten op dit moment nog niet wat precies de diagnose is en hoe lang hij er mogelijk uit ligt”, liet trainer Hansi Flick kort daarvoor nog optekenen.

Bayern neemt het volgende maand in de achtste finales van de Champions League op tegen Chelsea. De eerste wedstrijd in Londen werd in februari al met 3-0 gewonnen. Op 8 augustus is de return in Duitsland. In aanloop naar de hervatting van de Champions League speelt Bayern nog een oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille.

Onlangs verzekerde Bayern zich al van de landstitel en de Duitse beker.

Voetbal: Japanse J-League schrapt duel wegens coronabesmettingen

10:55 uur De Japanse voetbalcompetitie heeft een wedstrijd voor zondag moeten schrappen vanwege coronabesmettingen. Het duel tussen Sanfrecce Hiroshima en Nagoya Grampus gaat niet door nadat twee spelers van die laatste club besmet bleken met het longvirus. Het is de eerste keer dat een duel in de een maand geleden hervatte J-League om die reden niet door kan gaan.

In Japan heeft een opleving van het aantal besmettingen geleid tot angst voor een zogenoemde tweede golf. Nagoya-verdediger Kazuya Miyahara klaagde over koorts en hoofdpijn en werd vrijdag positief getest. Bij tests op de zestig andere spelers en stafleden van de ploeg werden nog twee besmettingen geconstateerd: een speler en een official. Beiden vertoonden geen symptomen.

Voetbal: Monteiro met Philadelphia naar kwartfinale voetbaltoernooi VS

10:18 uur Voormalig Cambuur- en Heracles-middenvelder Jamiro Monteiro heeft zich met Philadelphia Union geplaatst voor de kwartfinales van het MLS is back Tournament. In het toernooi in Orlando, waarmee de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS is hervat na de coronapauze, versloeg Philadelphia in de eerste knock-outronde New England Revolution met 1-0.

Monteiro, de in Rotterdam geboren Kaapverdisch international, had zijn waarde voor de ploeg met de assist voor de enige treffer. In de 63e minuut bediende hij de Braziliaan Sergio Santos die raak schoot. Bij New England Revolution stond een andere Nederlander, Alexander Büttner, op de linksbackpositie.

Basketbal: WNBA opent seizoen met protest

09:00 uur Het basketbalseizoen voor vrouwen in de Verenigde Staten is begonnen met tal van uitingen tegen racisme. Speelsters van Seattle Storm en New York Liberty verruilden tijdens het Amerikaanse volkslied de zaal voor de kleedkamers. Op de shirts prijkte de naam van Breonna Taylor, de donkere vrouw die in maart door de politie bij een inval werd doodgeschoten.

De vrouwencompetitie WNBA had eerder al laten weten dat het seizoen in het teken zou staan van sociale rechtvaardigheid en dat in de eerste speelronde de Black Lives Matter-beweging zou worden ondersteund.

Honkbal: Gregorius met Phillies nu wel te sterk voor Marlins

09:00 Ook in zijn tweede duel voor de Philadelphia Phillies was honkballer Didi Gregorius goed voor een homerun. Ditmaal droeg het wel bij aan een overwinning op Miami Marlins, dat met 7-1 werd verslagen. Zondag staan beide ploegen in het openingsweekeinde van de Amerikaanse competitie MLB voor de derde en laatste keer tegenover elkaar.

Vrijdag verloren de Phillies ng met 5-2 maar een dag later waren twee homeruns van Phil Gosselin, een van de van de New York Yankees overgekomen Gregorius en een van J.T. Realmuto voldoende om het verschil te maken. Daarbij had pitcher Zack Wheeler bij zijn debuut voor de Phillies een fors aandeel in de zeven innings dat hij op de werpheuvel stond.