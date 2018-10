„De teneur is Nederland is dat PSV en Ajax het heel goed doen. Ze spelen Champions League en het voetbal is goed”, ziet de oefenmeester. „Leggen we ons daar bij neer als subtop, of zijn dit wedstrijden om te laten zien dat er nog wel degelijk een subtop bestaat?”

„Het belang voor Ajax is groot”, aldus Olde Riekerink. „Benfica en Feyenoord komen eraan, maar Heerenveen is de eerste van de drie. Ze willen kampioen worden en daarvoor is dit een belangrijke wedstrijd. PSV heeft een voorsprong en die kunnen ze niet laten vergroten.”

Het Friese publiek is kritisch. „De mensen hier willen zien dat er keihard wordt gewerkt voor een resultaat”, zegt de oud-trainer van AA Gent, FC Emmen en Galatasaray. „Dat heeft niet altijd met druk zetten en het naar voren schieten van ballen te maken. Er moet wel hard worden gewerkt. Als we met het zelfvertrouwen van de laatste wedstrijden kunnen beginnen, hoop ik dat we wat kunnen bieden.”