Benzema spreekt schande van ’ontvoering’

Mediapart meldt dat Leo D'Souza, die de zaakwaarnemer van Benzema zegt te zijn, naar eigen zeggen slachtoffer geworden is van kidnapping. Twee mannen zouden hem in Parijs hebben meegenomen in een zwart busje. De spits van Real Madrid zou zelf ook aanwezig zijn geweest bij de bedreiging.

De chauffeur en woordvoerder van Benzema waren die avond wel in Parijs. Ze zeggen D'Souza ontmoet te hebben in een bar om daar telefonisch te vergaderen met Benzema. De woordvoerder zegt dat de D'Souza vervolgens ’zelf op de grond gevallen is.’

„De man liegt om op zijn eigen daden te rechtvaardigen”, zegt Sylvain Cormier. De advocaat van Benzema ontkent alle aantijgingen.

Mediapart meldt dat het geschil gaat om een bedrag van 50.000 euro dat de zaakwaarnemer achtergehouden zou hebben. Het bedrag zou verdiend zijn met een commerciële reis naar Marokko. D'Souza zegt dat de tas met geld op het vliegveld in Marrakech ingenomen is door de douane, terwijl het management van Benzema bewijs heeft dat de waardevolle tas de grens gepasseerd heeft.

De berichtgeving gaat niet aan de voormalig Frans international voorbij. Hij twitterde vannacht erg ontstemd. „Is dit een serieuze wereld? Pff”.