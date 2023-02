Jetro Willems mag zich in kijker spelen bij FC Groningen

De 28-jarige Willems zit sinds afgelopen zomer zonder club nadat hij de deur achter zich dicht trok bij het Duitse SpVgg Greuther Fürth, uitkomend in de 2. Bundesliga. Daarvoor stond hij vier seizoen onder contract bij Eintracht Frankfurt, dat de verdediger in 2017 overnam van PSV. Tussendoor kwam Willems op huurbasis voor Newcastle United een seizoen uit in de Premier League. De linkspoot droeg 22 keer het shirt van Oranje en was basisspeler op het EK 2012.

FC Groningen verkeert in serieuze degradatienood. Met dertien punten uit 21 wedstrijden bezet het momenteel de laatste plaats in de Eredivisie. Cambuur Leeuwarden heeft evenveel punten, maar een net iets beter doelsaldo. Het gat met de veilige vijftiende plaats is vier punten.